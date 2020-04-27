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18:56   27 Апреля 2020
Общество

Доктор Мясников предрек человечеству новую "серьезную эпидемию"

Доктор Мясников предрек человечеству новую "серьезную эпидемию"

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что мир ждет новая страшная эпидемия со смертностью 30-35%.

В эфире YouTube-канала "Соловьев Live" Мясников рассказал, что ситуация с коронавирусом была лишь пробной версией того, что ждет человечество. По словам специалиста, новый вирус может привести к более высокому показателю смертности. 

Во время своего выступления Мясников назвал больницу самым опасным местом, где шанс заразиться коронавирусом очень высок.

Ранее врач рассказал, что его прогноз о пике заражений COVID-19 был ошибочным. Мясников объяснил, что Россия еще не достигла пика. 

Сейчас получается, что до мая мы идем вверх, в мае идем на плато, к концу мая пойдем вниз, — отметил врач.

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Автор: Василий Пименов
#врач #мясников #коронавирус

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