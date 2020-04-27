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18:49   27 Апреля 2020
Политика

"Коммунисты России" намерены провести безопасный Первомай онлайн

"Коммунисты России" намерены провести безопасный Первомай онлайн

Партия "Коммунисты России" заявила о намерении провести первомайский митинг в режиме онлайн. Таким образом, компартия решила обезопасить всех желающих от распространения COVID-19.

Лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин заявил, что его партия, стремясь обезопасить граждан от коронавируса, проведет "Skype-митинг" на 1 мая. Поучаствовать в акции смогут все желающие, отметил он в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"Мы не можем подвергать опасности наших старших товарищей, особенно ветеранов. Мы сейчас прорабатываем технические возможности митинга онлайн, потому что ранее «Яндекс» заблокировал проведение в таком формате. Мы ищем альтернативу, однозначно сделаем Skype-митинг", — рассказал Сурайкин. 

Ранее о своем намерении выйти в Первомай на улицы сообщили представители партии КПРФ. Они уже вызвали общественный резонанс, выйдя 22 апреля на празднование 150-летия Владимира Ленина. Позже стало известно, что двое членов фракции КПРФ в Госдуме заразились коронавирусом. Их коллегии по ГД, а также политологи заявили о безответственности поведения членов КПРФ в период пандемии.

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Автор: Ирина Большунова
#кпрф #коммунисты #сурайкин #коронавирус

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