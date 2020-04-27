Россия и саудиты довели сланцевую отрасль США до «нефтяного инсульта»

Американские нефтехранилища и хабы к настоящему времени оказались переполнены и новым танкерам некуда выгружать купленную ранее нефть, в результате чего суда по несколько дней вынуждены ожидать у берегов Калифорнии.

О десятках нефтяных танкеров у калифорнийских берегов сообщает береговая охрана США. Например, в четверг, 23 апреля, 27 танкеров встали на якорь у порта Лонг-Бич. Диспетчерам же и военным, наблюдающим эту уникальную ситуацию, приходится предпринимать меры по обеспечению безопасности окружающей среды и других судов.

Ситуацию в беседе с «Федеральным агентством новостей» прокомментировал политический аналитик информационного портала Politrussia Роман Романов, который отметил, что, помимо перегруженности американских нефтехранилищ, есть еще несколько «подводных моментов».

«Вспомним, что 12 апреля была заключена новая сделка ОПЕК+ и тогда официально заявлялось, что любые ценовые войны на рынке нефти закончились, но это не совсем так, — напомнил аналитик. — Как говорят многие американские политики, Саудовская Аравия и РФ продолжают убивать нефтяную сланцевую отрасль США, это продолжается не через наращивание рынка, а через демпинг и продажу нефти, которая была добыта в предыдущий период».

Саудовская Аравия, по его словам, еще до заключения сделки в формате ОПЕК+ резко увеличила добычу нефти, которую направляла на американский рынок. 20 крупнейших в мире нефтяных танкеров были подготовлены и отправлены к берегам США буквально 12 апреля.

Сейчас в США, добавил Романов, разгорается дискуссия, в ходе которой ряд аналитиков и политиков уровня сенаторов называют саудовские танкеры «ядерными нефтяными боеголовками», которые могут сделать так, что фактически в Штатах нефть просто некуда будет девать.

«Я напомню, что, например, хаб в Оклахоме по сути является главным продажным хабом при распределении в США, и этот хаб примерно неделю назад был заполнен на 80%, а текущими темпами добычи и продажи нефти в США его полное заполнение должно случиться примерно через 2–3 недели», — подчеркнул аналитик.

При этом Романов добавил, что, если хаб заполнится на 100%, то в нефтяная торговля в Штатах практически остановится, а значит всю сланцевую нефтяную отрасль в США может ожидать смерть, ведь американская сланцевая нефть не экспортируется из-за ее высокой себестоимости и главными потребителями своей нефти являются сами США.

Если сложится ситуация, когда все нефтехранилища в США будут заполнены и добывать нефть станет просто некуда, большую часть вышек и месторождений придется остановить, добавил Романов.

«На текущий момент уже около 30% сланцевых скважин либо находятся в зоне прямой заморозки, либо уже заморожены. Это говорит о фактическом свертывании так называемой «сланцевой революции», — заключил аналитик. — Уже прямо сейчас можно заявить, что эта революция закончилась. А как только остальные хранилища будут заполнены — фактически можно будет говорить если не о смерти, то об инфаркте или инсульте нефтяной отрасли США. А танкеры — это предвестники нефтяного инсульта США».

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что в результате перенасыщения рынка в нефтехранилищах не хватает места и трейдеры вынуждены арендовать танкеры для хранения сырья. Ситуация, подобная той, что сложилась у берегов Калифорнии, наблюдается и у побережья Южной Африки и Мальты. Спрос на нефть упал из-за пандемии коронавируса, которая стала причиной ограничений и остановки производств во многих странах.