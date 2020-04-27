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18:14   27 Апреля 2020
Общество

Поклонская отреагировала на инцидент с призывающим нарушать самоизоляцию духовником

Поклонская отреагировала на инцидент с призывающим нарушать самоизоляцию духовником

Ситуацию со схиигуменом Сергием, который призывал людей нарушить режим самоизоляции во время пандемии, прокомментировала депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Видеозапись с духовником появилось в Сети. Схиигумен Сергий, который якобы является духовником Натальи Поклонской, обратился к верующим, призвав их "выходить на улицу, не бояться полиции и Росгвардии, сажать картошку".

Корреспондент Nation News связался с депутатом Госдумы Натальей Поклонской с просьбой отреагировать на этот ролик. Собеседница издания отметила, что схиигумен Сергий – это не ее духовник, а сам ролик она не смотрела. Интересен тот факт, что после произошедшего схиигумена лишили права проповедывать.

Сейчас почти во всех российских регионах объявлен режим самоизоляции. Граждан просят соблюдать правила личной безопасности и не выходить из дома без лишней необходимости. Кроме того, в РФ до 30 апреля включительно объявлен режим нерабочих дней. Часть граждан работают на "удаленке".

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Автор: Юлия Яковлева
#религия #поклонская #самоизоляция

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