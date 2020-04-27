Минобороны РФ объявило о досрочном завершении учебного года в военных училищах и вузах

Военные образовательные учреждения России досрочно завершат учебный год. Соответствующее решение принял глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

Изменения распространяются на довузовские и высшие учебные заведения. Первые завершат год до конца апреля. Кадеты и воспитанники училищ вернутся в места постоянного проживания. Находящиеся на карантине отправятся домой позднее.

В Минобороны отметили, что запланированная учебная программа была завершена в полном объеме. Этого удалось достичь за счет отмены весенних каникул.

Учащиеся военных вузов закончат обучение до 5 мая. В этом же месяце пройдут выпуски среди окончивших высшие учебные заведения.