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17:56   27 Апреля 2020
Армия

Минобороны РФ объявило о досрочном завершении учебного года в военных училищах и вузах

Минобороны РФ объявило о досрочном завершении учебного года в военных училищах и вузах

Военные образовательные учреждения России досрочно завершат учебный год. Соответствующее решение принял глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

Изменения распространяются на довузовские и высшие учебные заведения. Первые завершат год до конца апреля. Кадеты и воспитанники училищ вернутся в места постоянного проживания. Находящиеся на карантине отправятся домой позднее.

В Минобороны отметили, что запланированная учебная программа была завершена в полном объеме. Этого удалось достичь за счет отмены весенних каникул.

Учащиеся военных вузов закончат обучение до 5 мая. В этом же месяце пройдут выпуски среди окончивших высшие учебные заведения.

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Автор: Илья Романович
#шойгу #минобороны рф #обучение

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