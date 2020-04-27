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17:51   27 Апреля 2020
Общество

Попова предупредила о возникновении "новой нормальности" после пандемии коронавируса

Попова предупредила о возникновении "новой нормальности" после пандемии коронавируса

Россиянам следует готовиться к "новой нормальности", которая наступит после окончания пандемии коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Населению придется поменять свои привычки, отметила Попова в эфире программы "Москва. Кремль. Путин". В частности, вступят в силу новые правила для предприятий общественного питания. Речь идет об обеспечении защиты как посетителей, так и сотрудников. Действующие в РФ ограничительные меры призваны минимизировать распространение COVID-19.

В разгар пандемии детям нужно реже пользоваться гаджетами, отмечают в Роспотребнадзоре. Из-за слишком частого пользования техникой у ребенка может ухудшиться зрение, а также нарушиться осанка или проявиться сколиоз.

В условиях распространения коронавируса важно научиться выбирать качественный антисептик. В Роспотребнадзоре рекомендуют приобретать средства, обладающие широким спектром действия. Плюс ко всему, нужно обращать внимание на содержание в нем изопропилового или этилового спирта.

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Автор: Юлия Яковлева
#роспотребнадзор #попова

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