Баранец призвал ужесточить наказание за митинги во время пандемии коронавируса

Власти России должны ужесточить наказание за проведение незаконных митингов в период распространения коронавируса, утверждает военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

Баранец советует учитывать неудачный опыт гонконгских митингов, где в период пандемии люди собирались, чтобы продолжать расшатывать внутриполитическую ситуацию.

В России тоже есть люди, недовольные теми или иными законами. Есть и настроенные против власти личности, которые агрессивно высказывают недовольство практически всеми законами страны. Однако "либеральная тусовка" не понимает, что сейчас самоизоляция является необходимой мерой, которая введена для защиты здоровья россиян. Эти люди используют вирус ради своих личных целей, чтобы расшатать обстановку внутри общества, говорит Баранец.

Государство в этой ситуации обязано защищать и закон, и граждан от агрессивной оппозиции, пишет "Экономика сегодня". Необходимо ужесточить наказание за незаконные митинги, так как в период самоизоляции они несут большую опасность для жизни и здоровья граждан, подчеркивает Баранец.

"Онлайн-митинги", которые прошли в городах РФ — это лицемерная разновидность борьбы с властью, созданная теми же людьми, которые отправляют народ на реальные незаконные протесты, провоцируя власть и полицию. Баранец поддерживает ужесточение законов, так как Россия должна быть готова к "политическому коронавирусу".