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18:14   27 Апреля 2020
Весь мир

После договора РФ с саудитами и США нефтяной рынок замер в ожидании

После договора РФ с саудитами и США нефтяной рынок замер в ожидании

Нефтяной рынок, который сейчас в условиях пандемии коронавируса переживает сокращение спроса на сырье более чем на треть, в ближайшее время будет оставаться нестабильным, ожидая реализации нового соглашения группы ОПЕК+ по стабилизации цен на нефть.

Об этом пишет иранское издание Donya-e eqtesad.

Ранее иранское агентство по анализу ситуации на рынках энергоносителей «Шана» привело слова российского министра энергетики Александра Новака, сказанные им в минувшую среду, 22 апреля, на совещании с представителями Госдумы, которое прошло в режиме видеоконференции:

«Нефтяной рынок испытывающий сейчас беспрецедентное падение спроса в связи со вспышкой коронавируса — более, чем на одну треть, вероятно, достиг дна», — заявил министр

При этом Новак отметил, что нестабильность на рынках нефти продолжит ощущаться до тех пор, пока участники соглашения о сокращении нефтедобычи, заключенного в формате ОПЕК+, не начнут выполнять взятых на себя обязательств – в течение мая-июня ежедневно сокращать уровень добычи нефти в общей сложности на 9 миллионов 700 тысяч баррелей.

После договора РФ с саудитами и США нефтяной рынок замер в ожидании

В настоящее время, по словам главы Минэнерго РФ, мир столкнулся с наибольшим сокращением спроса на сырую нефть – в среднем, по различным оценкам, спрос падает на 20-30 миллионов баррелей в сутки, и к данному моменту рынок достиг нижней точки в падении спроса. Однако нынешняя ситуация не будет длится вечно и есть надежда, что, после того, как в мире начнут снимать ограничения, введенные для сдерживания эпидемии коронавируса, спрос на нефть начнет расти и, соответственно, рынок стабилизируется.

Ранее страны ОПЕК и группа ОПЕК+ договорились о суммарном сокращении объемов нефтедобычи на 9 миллионов 700 тысяч баррелей в сутки, начиная с 1 мая текущего года и до конца июня. Затем, по условиям подписанного соглашения, с 1 июля начнется новый этап сокращения нефтедобычи суммарным объемом 7 миллионов 800 тысяч баррелей в сутки, который продлится до 31 декабря 2020 года. С 1 января 2021 года совместный объем сокращения нефтедобычи будет равен 5 миллионам 800 тысячам баррелей в сутки – третий этап продлится до 30 апреля 2022 года.

Как напоминает издание, в день подписания соглашения ОПЕК+ стоимость сырой нефти марки Brent находилась на самом низком уровне с 1999 года, за один баррель давали 16 долларов. А уже на следующий день после подписания соглашения нефть марки Brent подорожала до 20 долларов за баррель.

Кроме того, американская нефть марки WTI (West Texas Intermediate) в начале прошлой недели подешевела на рекордные 306%, то есть ее цена опустилась до минусовых значений. Баррель нефти WTI стоил минус 37 долларов 63 цента.

После договора РФ с саудитами и США нефтяной рынок замер в ожидании

Говоря об этой ситуации, Александр Новак отметил, что подобные рекорды связаны с заключением сделок «на бумаге», а причиной такого падения цен стали переполненные нефтехранилища. Сейчас, пока договор о сокращении нефтедобычи не вступил в силу, эксперты разных стран-экспортеров нефти изучают ситуацию в поисках возможностей предотвращения дальнейшего падения цен на сырье.

Неделю назад суадовский Кабмин заявил, что ради стабилизации цен на нефть готов на любые соглашения в формате ОПЕК и ОПЕК+. Российская же позиция в данном вопросе не так категорична. Как заявил в середине минувшей недели официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, до тех пор, пока достигнутое соглашение о сокращении нефтедобычи не вступило в силу, рано судить о новых возможных шагах по предотвращению падения цен на черное золото.

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Автор: Александр Люблинский
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