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17:19   27 Апреля 2020
Общество

Кобылкин предупредил россиян о жарком лете в 2020 году

Кобылкин предупредил россиян о жарком лете в 2020 году

Лето 2020 года может быть необычайно жарким за всю историю наблюдений. Такое заявление на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сделал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Совещание было посвящено ситуации с паводками и пожарами, пишет RT. Кобылкин отметил, что число возгораний не уменьшается. Причина кроется в том, что значительная часть россиян не соблюдает режим самоизоляции.

Кроме того, часть пожаров может быть результатом климатических изменений, полагает глава Минприроды РФ.

Кобылкин также указал на то, что Росгидромет и аналогичные зарубежные службы сообщают о том, что лето 2020 года выдастся необычайно жарким. Температурные рекорды могут войти в пятерку крупнейших за всю историю наблюдений.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #лето #совещание #климат #жара #кобылкин

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