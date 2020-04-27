Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кобылкин предупредил россиян о жарком лете в 2020 году

Кобылкин предупредил россиян о жарком лете в 2020 году

 Как писать эффективные PR-тексты во время самоизоляции

Как писать эффективные PR-тексты во время самоизоляции
Кошкин заявил, что Асад старается защищать граждан от притеснений со стороны радикалов

Кошкин заявил, что Асад старается защищать граждан от притеснений со стороны радикалов

 ВЦИОМ рассказал, какие социальные поправки к Конституции наиболее важны для россиян

ВЦИОМ рассказал, какие социальные поправки к Конституции наиболее важны для россиян
Коларж раскрыл планы Чехии на памятник Коневу

Коларж раскрыл планы Чехии на памятник Коневу

 Коронавирус хоронит Кремниевую долину, ему помогает один человек

Коронавирус хоронит Кремниевую долину, ему помогает один человек
Кобылкин предупредил россиян о жарком лете в 2020 году

Кобылкин предупредил россиян о жарком лете в 2020 году

 Как писать эффективные PR-тексты во время самоизоляции

Как писать эффективные PR-тексты во время самоизоляции
Кошкин заявил, что Асад старается защищать граждан от притеснений со стороны радикалов

Кошкин заявил, что Асад старается защищать граждан от притеснений со стороны радикалов

 ВЦИОМ рассказал, какие социальные поправки к Конституции наиболее важны для россиян

ВЦИОМ рассказал, какие социальные поправки к Конституции наиболее важны для россиян
Коларж раскрыл планы Чехии на памятник Коневу

Коларж раскрыл планы Чехии на памятник Коневу

 Коронавирус хоронит Кремниевую долину, ему помогает один человек

Коронавирус хоронит Кремниевую долину, ему помогает один человек
17:11   27 Апреля 2020
Армия

Солдаты ЛНА готовы защитить Тархуну от новых атак боевиков ПНС

Солдаты ЛНА готовы защитить Тархуну от новых атак боевиков ПНС

Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари уверен, что террористический режим так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа планирует скорое наступление на позиции ЛНА.

Для этого боевики могут использовать перемирие, в ходе которого они соберут силы для нанесения удара, заявил Мисмари. Такие выводы он сделал из заявления «министра внутренних дел» ПНС Фатхи Башаги, который сообщил о намерении захватить город Тархуна. 

Ранее ПНС уже неоднократно пытались штурмом взять город, однако раз за разом терпели поражение. В последний раз они атаковали с семи направлений, но так и не сумели приблизиться к окраинам города. Ливийская национальная армия полностью контролирует город и может защитить Тархуну от новых попыток захвата, уверен Мисмари. 

Генерал-майор также ответил на обвинения в адрес ЛНА относительно обстрела жилых кварталов Триполи. По словам Мисмари, подобные заявления являются ложью. ОН напомнил, что именно боевики используют дома мирных жителей и инфраструктуру для защиты от обстрелов. 

Перемирие, введенное в Ливии 12 января было использовано террористами для концентрации своих сил с целью последующих наступлений. С начала перемирия из Турции было переброшено в североафриканскую страну более 17 тысяч боевиков. Около тысячи из них были уничтожены, еще две тысячи вернулись. 

Мисмари также напомнил о турецких учениях рядом с ливийскими границами. Истребители F-16 отработали атаки на Ливию с нанесением ударов по объектам возможного противника. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#ливия #триполи #лна

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...