Солдаты ЛНА готовы защитить Тархуну от новых атак боевиков ПНС

Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари уверен, что террористический режим так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа планирует скорое наступление на позиции ЛНА.

Для этого боевики могут использовать перемирие, в ходе которого они соберут силы для нанесения удара, заявил Мисмари. Такие выводы он сделал из заявления «министра внутренних дел» ПНС Фатхи Башаги, который сообщил о намерении захватить город Тархуна.

Ранее ПНС уже неоднократно пытались штурмом взять город, однако раз за разом терпели поражение. В последний раз они атаковали с семи направлений, но так и не сумели приблизиться к окраинам города. Ливийская национальная армия полностью контролирует город и может защитить Тархуну от новых попыток захвата, уверен Мисмари.

Генерал-майор также ответил на обвинения в адрес ЛНА относительно обстрела жилых кварталов Триполи. По словам Мисмари, подобные заявления являются ложью. ОН напомнил, что именно боевики используют дома мирных жителей и инфраструктуру для защиты от обстрелов.

Перемирие, введенное в Ливии 12 января было использовано террористами для концентрации своих сил с целью последующих наступлений. С начала перемирия из Турции было переброшено в североафриканскую страну более 17 тысяч боевиков. Около тысячи из них были уничтожены, еще две тысячи вернулись.

Мисмари также напомнил о турецких учениях рядом с ливийскими границами. Истребители F-16 отработали атаки на Ливию с нанесением ударов по объектам возможного противника.