Как писать эффективные PR-тексты во время самоизоляции

Чем дольше мы на самоизоляции, тем больше мы читаем и пишем тексты. Тем выше конкуренция за внимание и сложнее зацепить читателя. О том, как сделать ваши тексты действительно цепляющими и максимально эффективными и пойдет речь на обучающем онлайн курсе Тимура Асланова «Секреты и техники написания эффективных PR-текстов», который стартует 21 мая.

В рамках онлайн-курса участники получат реальные инструменты для повышения эффективности текстов, разберут конкретные посты, статьи и пресс-релизы, в том числе и собственные, на большом количестве примеров посмотрят как надо и как не надо делать. Практические задания помогут отточить необходимые навыки и закрепить материал курса.

Обратная связь от преподавателя даст возможность оценить правильность действий и скорректировать их.

На курсе вы научитесь:

понимать ключевые задачи текстов и как их решать,

чем реально хороший текст отличается от плохого,

привлекать и удерживать внимание аудитории на ваших текстах,

выстраивать правильную структуру текстов для повышения их эффективности,

доносить до аудитории ключевые сообщения,

писать на таком языке, который воспринимает ваша целевая аудитория и находить с каждым ее сегментом общий язык,

придумывать цепляющие заголовки ко всем видам текстов.

Данный курс подойдет руководителям и сотрудникам пресс-служб и PR-департаментов, пресс-секретарям, специалистам по связям с общественностью, копирайтерам и корпоративным журналистам.

При покупке обучения до 30 апреля — скидка 30% при оплате от физического лица.

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ИА «Политика сегодня» — информационный партнер.