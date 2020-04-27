Как писать эффективные PR-тексты во время самоизоляции
Чем дольше мы на самоизоляции, тем больше мы читаем и пишем тексты. Тем выше конкуренция за внимание и сложнее зацепить читателя. О том, как сделать ваши тексты действительно цепляющими и максимально эффективными и пойдет речь на обучающем онлайн курсе Тимура Асланова «Секреты и техники написания эффективных PR-текстов», который стартует 21 мая.
В рамках онлайн-курса участники получат реальные инструменты для повышения эффективности текстов, разберут конкретные посты, статьи и пресс-релизы, в том числе и собственные, на большом количестве примеров посмотрят как надо и как не надо делать. Практические задания помогут отточить необходимые навыки и закрепить материал курса.
Обратная связь от преподавателя даст возможность оценить правильность действий и скорректировать их.
На курсе вы научитесь:
- понимать ключевые задачи текстов и как их решать,
- чем реально хороший текст отличается от плохого,
- привлекать и удерживать внимание аудитории на ваших текстах,
- выстраивать правильную структуру текстов для повышения их эффективности,
- доносить до аудитории ключевые сообщения,
- писать на таком языке, который воспринимает ваша целевая аудитория и находить с каждым ее сегментом общий язык,
- придумывать цепляющие заголовки ко всем видам текстов.
Данный курс подойдет руководителям и сотрудникам пресс-служб и PR-департаментов, пресс-секретарям, специалистам по связям с общественностью, копирайтерам и корпоративным журналистам.
При покупке обучения до 30 апреля — скидка 30% при оплате от физического лица.
ИА «Политика сегодня» — информационный партнер.