Президент Сирии Башар Асад старается обеспечить защиту граждан от притеснений радикалов и восстановить социальные объекты в САР, утверждает эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Безопасность в Сирии сейчас обеспечивают новые отделы полиции, служба безопасности и армейские подразделения. Организовал работу служб Башар Асад, чтобы обеспечить мирную жизнь на освобожденных от террористов территориях страны.

Политолог Андрей Кошкин рассказал Федеральному агентству новостей, что службе безопасности нужно вести борьбу с радикалами и оказывать помощь гражданским институтам для поддержания порядка. Также службы безопасности сейчас обучают новых сотрудников, которые смогут помочь установить стабильные отношения в обществе в мирное время.

По словам Кошкина, создание служб для правопорядка показывает цели правительства Сирии. Президент страны стремится прекратить вооруженный конфликт и установить мир в стране при помощи союзников. Как говорит эксперт, сирийское правительство старается защитить население от радикалов и восстановить экономику.