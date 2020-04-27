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16:13   27 Апреля 2020
Политика

Кошкин заявил, что Асад старается защищать граждан от притеснений со стороны радикалов

Кошкин заявил, что Асад старается защищать граждан от притеснений со стороны радикалов

Президент Сирии Башар Асад старается обеспечить защиту граждан от притеснений радикалов и восстановить социальные объекты в САР, утверждает эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Безопасность в Сирии сейчас обеспечивают новые отделы полиции, служба безопасности и армейские подразделения. Организовал работу служб Башар Асад, чтобы обеспечить мирную жизнь на освобожденных от террористов территориях страны. 

Политолог Андрей Кошкин рассказал Федеральному агентству новостей, что службе безопасности нужно вести борьбу с радикалами и оказывать помощь гражданским институтам для поддержания порядка. Также службы безопасности сейчас обучают новых сотрудников, которые смогут помочь установить стабильные отношения в обществе в мирное время.

По словам Кошкина, создание служб для правопорядка показывает цели правительства Сирии. Президент страны стремится прекратить вооруженный конфликт и установить мир в стране при помощи союзников. Как говорит эксперт, сирийское правительство старается защитить население от радикалов и восстановить экономику.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сирия #кошкин #башар асад

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