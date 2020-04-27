ВЦИОМ рассказал, какие социальные поправки к Конституции наиболее важны для россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения, проведя мониторинг, показал заинтересованность россиян в поправках социальной направленности к Конституции РФ.

Выяснилось, что пандемия коронавируса показала необходимость целого ряда поправок — в первую очередь в медицинской отрасли и сфере защиты труда. Самой важной поправкой россияне считают закон о доступности здравоохранения и медицинского обслуживания. Его поддерживают 95% опрошенных.

Подавляющее большинство граждан считают важной проводимую государством ежегодную индексацию пенсий, за нее проголосовали 92% респондентов. Столько же россиян высказались за поправку, которая закрепляет за правительством ответственность в области защиты прав трудящихся граждан. Закон обяжет кабмин устанавливать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне прожиточного минимума.