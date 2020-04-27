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15:56   27 Апреля 2020
Общество

США могли запугать ЕС санкциями, вынудив отказаться от российской помощи

США могли запугать ЕС санкциями, вынудив отказаться от российской помощи

Депутат Госдумы Юрий Швыткин уверен, что власти США намерено продолжают инфовойну, запрещая странам ЕС обращаться за помощью к России. Некоторые страны Европы сильно зависят от Вашингтона, отметил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Российский депутат Государственной Юрий Швыткин сообщил, что Соединенные Штаты продолжают информационную войну, запрещая странам ЕС обращаться к России за помощью. Сложная ситуация с пандемией коронавируса складывается во всем мире. Некоторые страны Европы хотели бы обратиться к правительству России за помощью, но боятся "старших товарищей", рассказал Швыткин.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поведал, что страны не прочь пойти на пути итальянского опыта и обратиться к россиянам за поддержкой, но власти США против таких обращений. Страны ЕС не могут заручиться поддержкой, из-за боязни введения санкций Соединенными Штатами.

Европейские страны хотят показать гражданам, что их жизни и здоровье в полном порядке, но не могут пойти и попросить помощи у России. США вынуждают их действовать в своих интересах, сообщает Юрий Швыткин в эксклюзиве iReactor.

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Автор: Кристина Мокроусова
#ес #сша #швыткин #коронавирус

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