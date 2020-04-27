США могли запугать ЕС санкциями, вынудив отказаться от российской помощи

Депутат Госдумы Юрий Швыткин уверен, что власти США намерено продолжают инфовойну, запрещая странам ЕС обращаться за помощью к России. Некоторые страны Европы сильно зависят от Вашингтона, отметил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Российский депутат Государственной Юрий Швыткин сообщил, что Соединенные Штаты продолжают информационную войну, запрещая странам ЕС обращаться к России за помощью. Сложная ситуация с пандемией коронавируса складывается во всем мире. Некоторые страны Европы хотели бы обратиться к правительству России за помощью, но боятся "старших товарищей", рассказал Швыткин.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поведал, что страны не прочь пойти на пути итальянского опыта и обратиться к россиянам за поддержкой, но власти США против таких обращений. Страны ЕС не могут заручиться поддержкой, из-за боязни введения санкций Соединенными Штатами.

Европейские страны хотят показать гражданам, что их жизни и здоровье в полном порядке, но не могут пойти и попросить помощи у России. США вынуждают их действовать в своих интересах, сообщает Юрий Швыткин в эксклюзиве iReactor.