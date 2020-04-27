Путин потребовал ускорить ремонт дорог в регионах

Президент РФ Владимир Путин дал распоряжение регионам по строительству и ремонту дорог.

Россияне не должны "ездить по колдобинам", поэтому властям регионов Российской Федерации следует уделить больше внимания ремонту дорог. Вероятно, региональные правительства могут продолжить работы во время режима самоизоляции, когда трассы не так загружены.

Ранее Владимир Путин заявил, что нужно усиливать наказания для тех, кто устраивает поджоги в лесах и тем самым прикрывает незаконную вырубку деревьев. В то же время он заметил: ужесточение санкции не всегда приводит к тому, что люди начинают исполнять предписанные указания.