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15:44   27 Апреля 2020
Общество

Эксперт ВШЭ Попович допустила, что Москва преодолела пик коронавируса

Эксперт ВШЭ Попович допустила, что Москва преодолела пик коронавируса

Пик заражения коронавирусной инфекцией в Москве, вероятно, уже наступил три дня назад, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович.

Однако в регионах начинается "расцвет". Там темп распространения COVID-19 растет из-за новых очагов, отметила Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". Очаги заражения специалисты выявляют на стройках, в больницах и в общежитиях. 

В Москве выявлено 45 351 случай COVID-19, сообщил оперативный штаб. Уже 3 524 больным удалось избавиться от инфекции. Для пациентов с COVID-19 в Московской области перепрофилируют еще шесть медучреждений.

Жители Москвы и области могут передвигаться по регионам при наличии цифрового пропуска, который можно оформить на сайте mos.ru. Кроме того, получить документ можно на порте госуслуг. Выдача пропусков стартовала с 13 апреля. Пешеходам не нужно оформлять такие документы.

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Автор: Руслан Неглинный
#москва #пик #коронавирус

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