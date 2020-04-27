Эксперт ВШЭ Попович допустила, что Москва преодолела пик коронавируса

Пик заражения коронавирусной инфекцией в Москве, вероятно, уже наступил три дня назад, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович.

Однако в регионах начинается "расцвет". Там темп распространения COVID-19 растет из-за новых очагов, отметила Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". Очаги заражения специалисты выявляют на стройках, в больницах и в общежитиях.

В Москве выявлено 45 351 случай COVID-19, сообщил оперативный штаб. Уже 3 524 больным удалось избавиться от инфекции. Для пациентов с COVID-19 в Московской области перепрофилируют еще шесть медучреждений.

Жители Москвы и области могут передвигаться по регионам при наличии цифрового пропуска, который можно оформить на сайте mos.ru. Кроме того, получить документ можно на порте госуслуг. Выдача пропусков стартовала с 13 апреля. Пешеходам не нужно оформлять такие документы.