Чехия готова вести переговоры с Москвой о переносе памятника Коневу в РФ

Министерство иностранных дел Чешской республики готово вести с Россией переговоры о переносе установленного в Праге памятника маршалу Коневу на территорию РФ. Об этом заявил глава чешского внешнеполитического ведомства Томаш Петршичек.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил о готовности страны вести переговоры с Россией о переносе на ее территорию скандального памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Таким образом, сказал министр, Чехия намерена соблюсти обязательства по договору с РФ от 1993 года.

Ранее стало известно, что в преддверии 75-летия Победы неизвестные осквернили установленный в Праге памятник маршалу Коневу. По этому факту в России позже было возбуждено уголовное дело.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что публикации ряда чешских изданий, заявляющих о якобы попытке отравления инициаторов сноса памятника Коневу "похожи на очередную утку".