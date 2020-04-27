Главный врач больницы в Коммунарке заявил, что массовых увольнений персонала не было

Главный врач больницы в подмосковной Коммунарке Денис Проценко опроверг слухи о массовом увольнении медперсонала.

Ранее в СМИ появилась информация, что из больницы в Коммунарке якобы уволились десятки сотрудников младшего медперсонала из-за "несоответствующих условий труда и отсутствия средств защиты". В своем посте в социальной сети Facebook Денис Проценко опроверг подобные сообщения.

Сейчас в штате медицинского центра работают 385 медсестер. Массовых увольнений не было, отметил Денис Проценко. Сотрудники оформлены согласно трудовым договорам. Медучреждение в полной мере обеспечено средствами защиты персонала. Сейчас в больнице Коммунарки проходят лечение 644 пациента.

За минувшие сутки туда поступили 78 человек. Сам Денис Проценко недавно переболел коронавирусной инфекцией. На время лечения он самоизолировался в своем кабинете и оттуда руководил работой сотрудников. Позже врач дважды сдал тест на COVID-19. Анализы показали отрицательный результат.