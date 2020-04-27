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15:24   27 Апреля 2020
Политика

Бутина призвала ООН проявить гуманизм к заключенным за рубежом россиянам

Бутина призвала ООН проявить гуманизм к заключенным за рубежом россиянам

Американское и европейское сообщество должно проявить гуманизм к россиянам, находящимся в иностранных тюрьмах. Об этом сообщила ранее отбывавшая наказание в тюрьме США россиянка Мария Бутина.

Родственники заключенных в иностранных тюрьмах граждан РФ подготовили письмо руководителю Совета по правам человека в ООН Элизабет Тихи-Фисслбергер, в котором призывают мировое сообщество проявить гуманизм в адрес заключенных на фоне COVID-19.

В тексте документа говорится о снисхождении к заключенным и о возможности временного изменения меры пресечения на не связанную с лишением свободы. Подробнее в материале РИА ФАН.   

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Автор: Ирина Большунова
#заключенные #тюрьмы #коронавирус

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