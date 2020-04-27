Глава МЧС предложил ужесточить ответственность за нарушение пожарной безопасности

Президент России Владимир Путин провел совещание с главой МЧС РФ. Власти сообщили о возможности ужесточения наказания за нарушение пожарной безопасности.

Владимир Путин провел совещание с МЧС РФ и главами регионов России по вопросам проблемы пожаров и паводков на территории государства. Глава МЧС предложил ужесточить степень наказания за нарушение требований пожарной безопасности.

Президент России Владимир Владимирович Путин сообщил, что увеличение наказаний за пожары не всегда работает. Если же пожары были устроены, чтобы прикрыть вырубку леса, то ответственность необходимо ужесточить, сказал президент РФ.