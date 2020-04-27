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15:13   27 Апреля 2020
Политика

Миронов предложил не учитывать ЕГЭ при поступлении в вузы в 2020 году

Миронов предложил не учитывать ЕГЭ при поступлении в вузы в 2020 году

Сдача ЕГЭ с 8 июня может оказаться слишком поспешным решением из-за пандемии коронавируса, считает председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

По словам Миронова, в этом году появилась возможность показать всем, что при поступлении в вузы можно обойтись и без ЕГЭ, пишет News.ru.

Миронов предложил вместо баллов ЕГЭ учесть оценки по трем последним четвертям в школе во время сдачи вступительных экзаменов в учебных заведениях.

Миронов ранее заявил, что российские школьники не готовы к дистанционному режиму и призвал приостановить "стрессовое" обучение.

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Автор: Илья Романович
#миронов #вузы #егэ

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