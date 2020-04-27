Правительство РФ установило порядок получения субсидий для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления поддержки малому и среднему бизнесу.

Субсидии направлены на предоставление зарплат для сотрудников предприятий в связи с кризисными условиями. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства в понедельник 27 апреля.

Средства будут переведены из федерального бюджета для предприятий малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса. Планируется выдавать организациям беспроцентные кредиты, которые необходимы для выплаты заработной платы сотрудникам. Размер выдаваемых средств исчисляется исходя из минимальной оплаты труда и количества сотрудников.