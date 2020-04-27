Предприниматели Подмосковья оказывают поддержку в борьбе с COVID-19

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в видео, опубликованном на его YouTube-канале, рассказал, какую помощь оказывают предприниматели и волонтеры в борьбе с коронавирусом.

Воробьев сообщил, что добровольцы с самого начала пандемии оказывают помощь нуждающимся. Многие из них разносят продукты пожилым людям и многодетным семьям, ходят для них за покупками. В свою очередь некоторые бизнесмены поддерживают волонтерское движение. Компании помогают с продуктами и средствами защиты, пишет телеканал "360".

Воробьев сообщил, что он лично просил своих знакомых помочь в борьбе с коронавирусом. Он подчеркнул, что никто из тех, к кому он обратился с просьбой, не отказал.

По словам губернатора, за последние несколько недель предприятия и частные лица перевели в Московский областной фонд поддержки регионального сотрудничества и развития сотни миллионов рублей.