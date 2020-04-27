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14:37   27 Апреля 2020
Армия

Путин: регионы должны быть готовы к различным ЧП

Путин: регионы должны быть готовы к различным ЧП

Регионы России должны пребывать в состоянии полной готовности к различным чрезвычайным происшествиям, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер указал на риски возникновения паводков и пожаров, отметив сложную обстановку в Дальневосточном федеральном округе и в Сибири, сложившуюся на текущий момент. Он также указал на необходимость незамедлительной материальной поддержки граждан, пострадавших от последствий стихийных бедствий.

Путин также подчеркнул, что внимание государства сейчас сконцентрировано на борьбе с пандемией COVID-19, однако, по его словам, из-за противодействия коронавирусу правительство не должно обходить стороной и другие вероятные угрозы населению России.

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Автор: Илья Романович
#россия #путин #сибирь #чп #дфо

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