Путин: регионы должны быть готовы к различным ЧП

Регионы России должны пребывать в состоянии полной готовности к различным чрезвычайным происшествиям, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер указал на риски возникновения паводков и пожаров, отметив сложную обстановку в Дальневосточном федеральном округе и в Сибири, сложившуюся на текущий момент. Он также указал на необходимость незамедлительной материальной поддержки граждан, пострадавших от последствий стихийных бедствий.

Путин также подчеркнул, что внимание государства сейчас сконцентрировано на борьбе с пандемией COVID-19, однако, по его словам, из-за противодействия коронавирусу правительство не должно обходить стороной и другие вероятные угрозы населению России.