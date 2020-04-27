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Лавров рассказал о состоянии мировой экономики из-за пандемии коронавируса

Лавров рассказал о состоянии мировой экономики из-за пандемии коронавируса

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14:07   27 Апреля 2020
Политика

Лавров рассказал о состоянии мировой экономики из-за пандемии коронавируса

Лавров рассказал о состоянии мировой экономики из-за пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса нового типа мощно ударила по мировой экономике, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках онлайн-лекции для студентов МГИМО.

Лавров выразил согласие с мнением многих экспертов, которые считают, что мировой экономике придется долго восстанавливаться после пандемии. Министр подчеркнул, что из-за вируса мировому сообществу пришлось ограничить контакты между людьми, обмены стран в разных сферах тоже сократились.

Сейчас власти РФ делают все возможное, чтобы защитить здоровье граждан. Во многих регионах России действует режим самоизоляции. Из федерального бюджета выделяются средства, чтобы оказать помощь и поддержку регионам.

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Автор: Юлия Яковлева
#лавров #мировая экономика #коронавирус

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