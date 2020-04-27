Ситуация в Сирии: неизвестные косят ряды курдов в Дейр-эз-Зоре и Хасаке

Неизвестные бойцы продолжают уничтожать курдских боевиков проамериканских вооруженных формирований в подконтрольной им части Сирии.

Несмотря на заявления американских властей об уничтожении террористов в Сирии, на подконтрольной союзным США курдским боевикам из «Демократических сил Сирии» (SDF) части страны группы неизвестных бойцов продолжают теракты, от которых погибли уже десятки членов SDF. Так, согласно сообщению «Федерального агентства новостей», ссылающегося на арабские источники, подтверждением подобного неблагоприятного развития событий становится тот факт, что неизвестные продолжают косить ряды курдов в Дейр-эз-Зоре и Хасаке.

Лишь в последнее время в этих регионах было зафиксировано сразу несколько атак на курдских боевиков проамериканских сил. Так, в восточной части провинции Дейр-эз-Зор был взорван автомобиль SDF. Сообщается, что неизвестным лицам удалось установить на транспортное средство курдских боевиков самодельное взрывное устройство. В результате подрыва СВУ в поселении Джадид Баккара был уничтожен автомобиль курдской «милиции» «Асайиш». О количестве жертв теракта пока не сообщается. Предположительно за данной минной атакой могут стоять террористы из «спящих ячеек» запрещенной в РФ организации «Исламское государство» (ИГ).

Также стало известно о нападении группы вооруженных лиц на силы SDF в провинции Хасака. В результате атаки на курдских боевиков в населенном пункте Аш-Шаддади, один из них погиб. В данном случае также указывается на возможную причастность ИГ. Однако террористы до сих пор так и не взяли на себя ответственность за данные атаки.

В итоге становится очевидно, что неизвестные продолжают косить курдов из рядов SDF в Дейр-эз-Зоре и Хасаке. В данной ситуации стоит отметить, что произвол курдских боевиков в отношении мирного населения подконтрольных им территорий уже неоднократно приводил к массовым протестам местного населения, во время которых применялось оружие.

Ранее неизвестным бойцам удалось провести результативное нападение на патруль SDF в провинции Дейр-эз-Зор.