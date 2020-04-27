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13:56   27 Апреля 2020
Политика

Лавров заявил, что РФ готова помогать Ливии в мирном урегулировании конфликта

Лавров заявил, что РФ готова помогать Ливии в мирном урегулировании конфликта

Российская сторона будет способствовать мирному урегулированию ливийского конфликта и помогать государству побороть глубокий кризис. Об этом сообщил руководитель МИД России Сергей Лавров.

По словам министра, представители НАТО, руководствуясь своим эгоизмом, нанесли удары по Ливии и разрушили государство, чтобы сменить режим Муаммара Каддафи. С тех пор в африканской стране настал глубокий кризис. Сейчас все "расхлебывают" последствия, к которым привели действия Североатлантического альянса. 

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что российская сторона готова помочь ливийцам в разрешении конфликта, пишет РИА Новости.   

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Автор: Яна Либерман
#нато #лавров #ливия #каддафи

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