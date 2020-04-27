Лавров заявил, что РФ готова помогать Ливии в мирном урегулировании конфликта

Российская сторона будет способствовать мирному урегулированию ливийского конфликта и помогать государству побороть глубокий кризис. Об этом сообщил руководитель МИД России Сергей Лавров.

По словам министра, представители НАТО, руководствуясь своим эгоизмом, нанесли удары по Ливии и разрушили государство, чтобы сменить режим Муаммара Каддафи. С тех пор в африканской стране настал глубокий кризис. Сейчас все "расхлебывают" последствия, к которым привели действия Североатлантического альянса.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что российская сторона готова помочь ливийцам в разрешении конфликта, пишет РИА Новости.