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 Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
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13:22   27 Апреля 2020
Общество

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что делать прогнозы на дальнейшую перспективу по коронавирусу пока невозможно.

Комментируя возможность продления режима самоизоляции в России, Песков заявил, что необходимо основываться на текущей динамике инфекции и краткосрочных прогнозах по ней. По словам пресс-секретаря главы государства, называть какие-либо сроки по развитию пандемии и продлению ограничений для россиян равносильно тому, что попасть "пальцем в небо".

Ранее Песков во время общения с журналистами напомнил, что режим самоизоляции в стране будет действовать до конца апреля. Он также рассказал, что обращения президента России Владимира Путина к гражданам стоит ждать в ближайшее время.

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Автор: Яна Либерман
#путин #песков #коронавирус

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