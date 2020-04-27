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13:08   27 Апреля 2020
Общество

Власти Свердловской области введут масочный режим с 1 мая из-за пандемии COVID-19

Власти Свердловской области введут масочный режим с 1 мая из-за пандемии COVID-19

Жители Свердловской области обязаны будут находиться в масках в общественных местах с 1 мая из-за сложившейся эпидемиологической обстановки.

Постановление подписал глава региона Евгений Куйвашев. Начиная с 1 мая, людям предписано находиться в защитных масках в транспорте, магазинах и других общественных местах. За несоблюдение режима будут выписывать штрафы, объяснил Куйвашев во время совещания с полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе Николаем Цукановым.

Останавливать нарушителей будут сотрудники правоохранительных органов. В их обязанности также войдет составление протоколов и направление их в суд для более детального рассмотрения ситуации. До введения ограничения власти организуют раздачу средств индивидуальной защиты в общественных местах.

Президент Российской Федерации Владимир Путин регулярно сдает тесты на COVID-19. Попасть на прием к главе государства, не проверившись на наличие вируса в организме, не получится, заявил официальный представитель Дмитрий Песков, передает телеканал "360".

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Автор: Ирина Большунова
#маски #пандемия #коронавирус

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