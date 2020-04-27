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13:02   27 Апреля 2020
Общество

Медиагруппа "Патриот" проведет онлайн-эфир на тему развития киберспорта во время пандемии

Медиагруппа "Патриот" проведет онлайн-эфир на тему развития киберспорта во время пандемии

ФАН и Медиагруппа "Патриот" проведут видео-конференцию на тему "Что такое киберспорт и почему это спорт?", в ходе которой обсудят развитие киберспорта во время пандемии.

Во время режима самоизоляции особенно актуальным стал киберспорт. В виртуальных турнирах принимают участие знаменитые футболисты, хоккеисты, баскетболисты и другие. Они вышли на новый уровень взаимодействия с болельщиками.     

Но простые жители России пока плохо представляют, что такое киберспорт и почему стоит следить за достижениями людей в компьютерных играх. Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей проведут эфир на тему развития этой сферы, и расскажут,  какая грань между компьютерной зависимостью и тренировками. В ходе прямого эфира на вопросы ответят чиновники, IT-специалисты, инженеры, продюсеры и киберспортсмены.

За минувшие сутки на территории РФ было обнаружено 6198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране было зарегистрировано 87 147 человек с подтвержденным диагнозом. Актуальные данные о коронавирусной инфекции можно отследить на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Руслан Неглинный
#фан #киберспорт #самоизоляция

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