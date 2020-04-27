Лавров раскритиковал попытки стран свалить на ВОЗ вину за пандемию коронавируса
Попытки некоторых стран взвалить всю вину за быстрое распространение пандемии коронавируса на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) несправедливы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время онлайн-выступления перед студентами МГИМО.
По мнению Лаврова, ВОЗ очень помогла своими рекомендациями в сложной ситуации на всех этапах распространения пандемии.
Это касается и начального периода, когда медики почти ничего не знали о том, как ведет себя COVID-19. Так было и дальше, когда ученые получили первые сведения о характере эпидемии. По мнению министра, такого же мнения придерживается подавляющее большинство его коллег из других государств.
На сегодняшний день пандемия коронавируса затронула практически все страны. В мире насчитывается уже почти 3 млн зараженных коронавирусной инфекцией.