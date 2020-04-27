"Бессмертный полк" 9 мая проведут в формате видеотрансляции из-за коронавируса

Акция "Бессмертный полк" пройдет 9 мая в режиме видеотрансляции из-за пандемии коронавируса, сообщил сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения Сергей Макаров.

Макаров отметил, что решение было принято, ссылаясь на мнение россиян. Он добавил, что в связи с последними событиями актуальным является проведение мероприятия в режиме онлайн. Благодаря проекту каждый житель России сможет разместить портреты ветеранов войны, которых чтут в семьях.

Накануне Дмитрий Песков сообщил, что праздник Победы при любых обстоятельствах состоится. Однако для сохранения жизни ветеранов принято решение о переносе праздника. Актуальные данные о коронавирусной инфекции можно отследить на официальном сайте стопкоронавирус.рф.