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 Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Лавров рассказал о состоянии мировой экономики из-за пандемии коронавируса

Лавров рассказал о состоянии мировой экономики из-за пандемии коронавируса

 Лавров заявил, что РФ готова помогать Ливии в мирном урегулировании конфликта

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12:54   27 Апреля 2020
Общество

"Бессмертный полк" 9 мая проведут в формате видеотрансляции из-за коронавируса

"Бессмертный полк" 9 мая проведут в формате видеотрансляции из-за коронавируса

Акция "Бессмертный полк" пройдет 9 мая в режиме видеотрансляции из-за пандемии коронавируса, сообщил сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения Сергей Макаров.

Макаров отметил, что решение было принято, ссылаясь на мнение россиян. Он добавил, что в связи с последними событиями актуальным является проведение мероприятия в режиме онлайн. Благодаря проекту каждый житель России сможет разместить портреты ветеранов войны, которых чтут в семьях.

Накануне Дмитрий Песков сообщил, что праздник Победы при любых обстоятельствах состоится. Однако для сохранения жизни ветеранов принято решение о переносе праздника. Актуальные данные о коронавирусной инфекции можно отследить на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Василий Пименов
#россия #бессмертный полк #9 мая

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