Путин проведет совещание с главами регионов по коронавирусу 28 апреля

Президент России Владимир Путин 28 апреля проведет новое совещание с главами регионов страны по ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков предложил дождаться события, а не гадать, объявят ли на нем о продлении карантинных мероприятий. На текущей неделе у Путина запланировано множество других рабочих встреч и совещаний.

Ранее пресс-секретарь главы государства сообщал, что в ходе предстоящего совещания Путин намерен обсудить с губернаторами вопросы обеспечения больниц всем необходимым для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. На эти цели из федерального бюджета выделены средства.