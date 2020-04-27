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 Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
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12:51   27 Апреля 2020
Политика

Путин проведет совещание с главами регионов по коронавирусу 28 апреля

Путин проведет совещание с главами регионов по коронавирусу 28 апреля

Президент России Владимир Путин 28 апреля проведет новое совещание с главами регионов страны по ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков предложил дождаться события, а не гадать, объявят ли на нем о продлении карантинных мероприятий. На текущей неделе у Путина запланировано множество других рабочих встреч и совещаний.

Ранее пресс-секретарь главы государства сообщал, что в ходе предстоящего совещания Путин намерен обсудить с губернаторами вопросы обеспечения больниц всем необходимым для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. На эти цели из федерального бюджета выделены средства.

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Автор: Борис Нестеров
#путин #песков #совещание #губернаторы #коронавирус

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