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15:38   27 Апреля 2020
Россия

«Альянс врачей» растиражировал фейк о несуществующей больнице в Татарстане

«Альянс врачей» растиражировал фейк о несуществующей больнице в Татарстане

Поддерживаемая блогером Алексеем Навальным организация «Альянс врачей» попалась на очередном фейке. В одном из последних твитов НКО опубликована история о том,  как руководство больницы в Татарстане «скрывает» реальные цифры заболевших коронавирусом и деспотично относится к сотрудникам, лишая их не только средств индивидуальной защиты, но и свободы слова.

22 апреля  организация разместила в своем Twitter «зов о помощи» — письмо, которое якобы написал врач больницы скорой медицинской помощи (БСМП) города Нижнекамска. В эмоциональном послании, написанном с ошибками, говорилось, что больницы города заполнены пациентами с двусторонней пневмонией, хотя официально заявляется от трех случаях COVID-19, будто бы «у врачей нет масок, не хватает даже перчаток», а некоторых сотрудников начались осложнения. 

Как «Альянс врачей» узнал истинное число зараженных COVID-19 в больнице, которой нет

Сообщение опубликовали, не потрудившись проверить даже сам факт существования БСМП в Нижнекамске.  В действительности такой больнице в городе не существует.

Как «Альянс врачей» узнал истинное число зараженных COVID-19 в больнице, которой нет

Выяснилось, что один из пользователей Twitter решил проверить, как работает «Альянс врачей» с поступающей к ним информацией. Мужчина придумал имя врача — Зайнап Мухаммешина -  и написал, по его словам, «самое безумное в жизни письмо». О разоблачении организации он также рассказал в Twitter.

Как «Альянс врачей» узнал истинное число зараженных COVID-19 в больнице, которой нет

По словам автора, в день отправки «сочинения» ему ответили и предложили записать коллективное видео из больницы. Выдуманная врач отказалась под предлогом страха остаться без работы. Через 12 дней от «Альянса» снова пришло письмо с просьбой уточнить адрес больницы. «Разоблачитель», подумав, что его обман раскрыли, прекратил переписку.

«И каково было мое удивление, когда я сегодня увидел этот твит. Вот на таком они донаты собирают с вас, дорогие мои, на таком хайпятся, информацию не проверяют. Выводы делайте сами, друзья», — пишет мужчина.

«Альянс врачей» не раз уже ловили на публикации фейков, которыми они разжигают недоверие у людей к официальной информации и в без того непростое время. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обратился в МВД с требованием проверить ролик «Помоги врачам. Всероссийская мединспекция» на наличие недостоверной информации.  В нем протеже Навального Анастасия Васильева утверждала, что в больницах будто бы нет защитных средств.

Не ответил пока «Альянс» и за ложную информацию о смерти медсестры в московской поликлинике.   

Впрочем, подогревать радикальные настроения людей «Альянс врачей» начал задолго до пандемии коронавируса. Вот, например, переписка в Twitter в октябре 2019 года. Под сообщением об убийстве и расправе - единственный лайк. От «Альянса врачей».

Как «Альянс врачей» узнал истинное число зараженных COVID-19 в больнице, которой нет

Как «Альянс врачей» узнал истинное число зараженных COVID-19 в больнице, которой нет

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Автор: Елена Ляхова
#россия #общество #альянс врачей #коронавирус

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