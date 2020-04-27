Песков рассказал о решении проблем с оснащением российских больниц

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что вопросы оснащения больниц решаются в плановом режиме.

Песков сообщил, что государство делает все необходимые шаги для того, чтобы решить разовые проблемы, которые порой возникают, по оснащению больниц для пациентов с коронавирусом. По словам Пескова, предпринимаются активные и решительные действия для того, чтобы обеспечить все больницы необходимым оснащением для комфортного лечения пациентов с наличием коронавирусной инфекции.

По словам Пескова, в регионах РФ, где ситуация с COVID-19 сложилась более напряженная, стоит ужесточить режим самоизоляции. Также Песков подчеркнул, что есть регионы, где, наоборот, складывается более благоприятная обстановка с лечением коронавирусных больных.