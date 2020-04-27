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12:41   27 Апреля 2020
Экономика

Миронов просит признать ситуацию с COVID-19 форс-мажором и освободить россиян от долгов

Миронов просит признать ситуацию с COVID-19 форс-мажором и освободить россиян от долгов

Ситуацию с распространением коронавируса в России необходимо признать форс-мажором и освободить граждан от выплат долгов и процентов по кредитам. Об этом заявил лидер думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что в целом принимаемые государством меры правильные, однако их недостаточно. На фоне этого "справедливороссы" подготовили ряд новых законодательных инициатив. В том числе по вопросу выплат кредитов российскими гражданами.

Например, Мироном выступил с предложением позволить населению вставать на учет по безработице до конца текущего года. В рамках его предложения встать на учет можно будет "без всяких документов, без всяких подтверждений".

Лидер "СП" также отметил, что на сегодняшний день выплаты могут получить только те, кто потерял работу в период с 1 марта по 1 апреля. Однако деньгами нужно обеспечить и других безработных.

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Автор: Яна Либерман
#миронов #справедливая россия #безработные #коронавирус

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