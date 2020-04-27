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16:00   27 Апреля 2020
Весь мир

Коларж раскрыл планы Чехии на памятник Коневу

Коларж раскрыл планы Чехии на памятник Коневу

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который был снесен чешской столице по решению муниципалитета района Прага 6, будет передан в Музей ХХ века, и использован в качестве пропагандистского давления на Россию

Об этом в понедельник пишет чешское издание Aktuálně, отмечая, что памятник советскому маршалу больше не вернется на площадь Интербригады в центре города, где он простоял 40 лет. Временно, до открытия музея, которого пока еще нет, памятник будет находится в хранилище компании «Артекс», которая занималась демонтажем, в Мешицах – в 15 километрах северо-восточнее центра Праги.

О музее, в котором планируется выставлять памятник, изданию рассказал его директор Йиржи Шестак.

«В будущем мы хотели бы создать экспозицию, включающую памятники и свидетельства, иллюстрирующие какие-то исторические события, а впоследствии использованные для пропаганды. Это одна из концепций, в которую мы хотели бы включить и памятник маршалу Коневу», — заявил он.

Также Шестак добавил, что на поиски подходящего помещения для музея пропаганды, первым экспонатом которого станет памятник маршалу Коневу, может уйти несколько месяцев, поэтому памятник какое-то время могут использовать в уличной экспозиции.

Район Прага 6 передал памятник Коневу Музею ХХ века на десять лет – до 2030 года, оговорив при этом возможность автоматического продления действия договора. При этом, пока музей не будет открыт, оплачивать хранение памятника во временном хранилище – а это около 12 тысяч крон в месяц – будет муниципалитет Праги 6.

Коларж раскрыл планы Чехии на памятник Коневу

Также один из инициаторов демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге староста района Прага 6 Ондржей Коларж заявил журналистам, что муниципальные власти ранее предлагали российскому посольству в Чехии забрать памятник на свою территорию, однако встречали отказ. Российская сторона, по его словам, всегда выступала против перенесения памятника с того места, где он был установлен в 1980 году, и называла предложения о его демонтаже и переносе оскорбительными и «совершенно неприемлемыми». Поэтому теперь, когда памятник снесен, вопрос о его передаче российской стороне больше не обсуждается, несмотря на все попытки России забрать памятник.

О том, почему памятник не оставили на прежнем месте хотя бы до того момента, когда будет открыт Музей пропаганды, журналистам рассказал заместитель Коларжа – Ян Лацина.

По его словам, муниципалитет Праги, добивался скорейшего демонтажа памятника, чтобы избежать повторения недавних серьезных столкновений между сторонниками памятника и его противниками.

«Эта тема привлекает наиболее воинственно настроенную часть общества, людей агрессивных. Среди них не только сторонники маршала Конева, России и Советского Союза как страны, нас освободившей. С таким же запалом туда идут представители другого лагеря с флагами НАТО и разными транспарантами, — сообщил заместитель старосты. — Честно говоря, во время последнего митинга я боялся, что кто-нибудь вытащит пистолет и выстрелит кому-нибудь в голову. И тогда я был бы главным виновником, потому что не решил проблему вовремя».

 Коларж раскрыл планы Чехии на памятник Коневу

Напомним, ранее президент Чехии Милош Земан назвал решение муниципалитета Праги 6 снести памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, войска которого в 1945 году освобождали Прагу от фашистов, глупостью, а действия тех, кто пытается развернуть войну с российскими памятниками в чешской столице – «никчемными».

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Автор: Александр Люблинский
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