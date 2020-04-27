 Коларж раскрыл планы Чехии на памятник Коневу

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который был снесен чешской столице по решению муниципалитета района Прага 6, будет передан в Музей ХХ века, и использован в качестве пропагандистского давления на Россию

Об этом в понедельник пишет чешское издание Aktuálně, отмечая, что памятник советскому маршалу больше не вернется на площадь Интербригады в центре города, где он простоял 40 лет. Временно, до открытия музея, которого пока еще нет, памятник будет находится в хранилище компании «Артекс», которая занималась демонтажем, в Мешицах – в 15 километрах северо-восточнее центра Праги.

О музее, в котором планируется выставлять памятник, изданию рассказал его директор Йиржи Шестак.

«В будущем мы хотели бы создать экспозицию, включающую памятники и свидетельства, иллюстрирующие какие-то исторические события, а впоследствии использованные для пропаганды. Это одна из концепций, в которую мы хотели бы включить и памятник маршалу Коневу», — заявил он.

Также Шестак добавил, что на поиски подходящего помещения для музея пропаганды, первым экспонатом которого станет памятник маршалу Коневу, может уйти несколько месяцев, поэтому памятник какое-то время могут использовать в уличной экспозиции.

Район Прага 6 передал памятник Коневу Музею ХХ века на десять лет – до 2030 года, оговорив при этом возможность автоматического продления действия договора. При этом, пока музей не будет открыт, оплачивать хранение памятника во временном хранилище – а это около 12 тысяч крон в месяц – будет муниципалитет Праги 6.

Также один из инициаторов демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге староста района Прага 6 Ондржей Коларж заявил журналистам, что муниципальные власти ранее предлагали российскому посольству в Чехии забрать памятник на свою территорию, однако встречали отказ. Российская сторона, по его словам, всегда выступала против перенесения памятника с того места, где он был установлен в 1980 году, и называла предложения о его демонтаже и переносе оскорбительными и «совершенно неприемлемыми». Поэтому теперь, когда памятник снесен, вопрос о его передаче российской стороне больше не обсуждается, несмотря на все попытки России забрать памятник.

О том, почему памятник не оставили на прежнем месте хотя бы до того момента, когда будет открыт Музей пропаганды, журналистам рассказал заместитель Коларжа – Ян Лацина.

По его словам, муниципалитет Праги, добивался скорейшего демонтажа памятника, чтобы избежать повторения недавних серьезных столкновений между сторонниками памятника и его противниками.

«Эта тема привлекает наиболее воинственно настроенную часть общества, людей агрессивных. Среди них не только сторонники маршала Конева, России и Советского Союза как страны, нас освободившей. С таким же запалом туда идут представители другого лагеря с флагами НАТО и разными транспарантами, — сообщил заместитель старосты. — Честно говоря, во время последнего митинга я боялся, что кто-нибудь вытащит пистолет и выстрелит кому-нибудь в голову. И тогда я был бы главным виновником, потому что не решил проблему вовремя».

Напомним, ранее президент Чехии Милош Земан назвал решение муниципалитета Праги 6 снести памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, войска которого в 1945 году освобождали Прагу от фашистов, глупостью, а действия тех, кто пытается развернуть войну с российскими памятниками в чешской столице – «никчемными».