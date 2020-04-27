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12:19   27 Апреля 2020
Армия

Лавров оценил отношения Путина с Трампом

Лавров оценил отношения Путина с Трампом

Отношения лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа всегда находились на нормальном уровне, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Главы обоих государств сошлись на мнении о необходимости возобновления диалога между Россией и Штатами по вопросу стратегической стабильности, отметил министр. Лавров также заявил о готовности Москвы начать обсуждение новых видов оружия, не входящих в рамки договора СНВ-3.

Министр иностранных дел России также заявил о проработке странами "пятерки", входящими в Совбез ООН, дня для организации совещания посредством видеосвязи. Он отметил, что на повестке дня стоит формулирование способов борьбы с пандемией COVID-19.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #сша #путин #трамп

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