Лавров оценил отношения Путина с Трампом

Отношения лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа всегда находились на нормальном уровне, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Главы обоих государств сошлись на мнении о необходимости возобновления диалога между Россией и Штатами по вопросу стратегической стабильности, отметил министр. Лавров также заявил о готовности Москвы начать обсуждение новых видов оружия, не входящих в рамки договора СНВ-3.

Министр иностранных дел России также заявил о проработке странами "пятерки", входящими в Совбез ООН, дня для организации совещания посредством видеосвязи. Он отметил, что на повестке дня стоит формулирование способов борьбы с пандемией COVID-19.