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12:12   27 Апреля 2020
Общество

Страховщики перечислили регионы РФ, где жители наиболее озадачены ситуацией с COVID-19

Страховщики перечислили регионы РФ, где жители наиболее озадачены ситуацией с COVID-19

Субъекты России, жители которых наиболее обеспокоены ситуацией с коронавирусом, назвали специалисты страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие".

Ситуацией с коронавирусом озадачены 85,5% опрошенных. А 14,5% граждан отметили, что не боятся инфекции. Наиболее обеспокоены ситуацией с COVID-19 жители Дальнего Востока, таких насчитывается 11,9%. Кроме того, в первую десятку регионов, где россияне демонстрируют озадаченность, попали Псковская (19,6%) и Оренбургская (14,9%) области. 

Плюс ко всему, ситуацией с коронавирусом обеспокоены жители Нижегородской (14,8%) и Волгоградской (13,3%) областей, Бурятии (11,5%) и Москвы (10,8%). О своем беспокойстве также рассказали россияне, проживающие в Новосибирской (9,8%) и Тюменской (9,4%) областях, пишет РБК.

Российские специалисты провели более 3 млн тестов на коронавирус, отмечает канал "360". Под медицинским наблюдением находятся 183 тыс. человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. За последние сутки медики провели 139 тыс. тестов на COVID-19. Наибольшее количество заболевших выявлено в Москве. 

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Автор: Ирина Большунова
#россия #регионы #коронавирус

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