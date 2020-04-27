Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков рассказал о решении проблем с оснащением российских больниц

Песков рассказал о решении проблем с оснащением российских больниц

 Страховщики перечислили регионы РФ, где жители наиболее озадачены ситуацией с COVID-19

Страховщики перечислили регионы РФ, где жители наиболее озадачены ситуацией с COVID-19
Миронов просит признать ситуацию с COVID-19 форс-мажором и освободить россиян от долгов

Миронов просит признать ситуацию с COVID-19 форс-мажором и освободить россиян от долгов

 На Украине рассказали, как Россия может вернуть Одессу

На Украине рассказали, как Россия может вернуть Одессу
Коронавирус хоронит Кремниевую долину, ему помогает один человек

Коронавирус хоронит Кремниевую долину, ему помогает один человек

 Аналитик Соловейчик рассказал о мотивах Трампа ввести санкции против СП-2

Аналитик Соловейчик рассказал о мотивах Трампа ввести санкции против СП-2
Песков рассказал о решении проблем с оснащением российских больниц

Песков рассказал о решении проблем с оснащением российских больниц

 Страховщики перечислили регионы РФ, где жители наиболее озадачены ситуацией с COVID-19

Страховщики перечислили регионы РФ, где жители наиболее озадачены ситуацией с COVID-19
Миронов просит признать ситуацию с COVID-19 форс-мажором и освободить россиян от долгов

Миронов просит признать ситуацию с COVID-19 форс-мажором и освободить россиян от долгов

 На Украине рассказали, как Россия может вернуть Одессу

На Украине рассказали, как Россия может вернуть Одессу
Коронавирус хоронит Кремниевую долину, ему помогает один человек

Коронавирус хоронит Кремниевую долину, ему помогает один человек

 Аналитик Соловейчик рассказал о мотивах Трампа ввести санкции против СП-2

Аналитик Соловейчик рассказал о мотивах Трампа ввести санкции против СП-2
12:04   27 Апреля 2020
Армия

Путин поручил направить дополнительные средства на поддержку регионов в свете пандемии

Путин поручил направить дополнительные средства на поддержку регионов в свете пандемии

Российское правительство выделит дополнительные 200 миллиардов рублей на поддержку субъектов РФ в условиях пандемии COVID-19, заявил глава государства Владимир Путин.

Выделенные средства пойдут на помощь гражданам России, а также предпринимателям, отметил президент РФ. Также он издал распоряжение, согласно которому правительство страны должно разработать до 30 апреля пакет мер в рамках поддержки основных экономических секторов РФ.

Российские власти, в связи с распространением коронавируса нового типа, реализуют различные инициативы не только по борьбе с заболеванием, но и по поддержке населения и бизнеса, пострадавшего от последствий пандемии. Подобные меры направлены на стабилизацию социально-экономической обстановки в государстве.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#россия #путин #регионы #коронавирус #COVID-19

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...