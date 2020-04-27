Путин поручил направить дополнительные средства на поддержку регионов в свете пандемии

Российское правительство выделит дополнительные 200 миллиардов рублей на поддержку субъектов РФ в условиях пандемии COVID-19, заявил глава государства Владимир Путин.

Выделенные средства пойдут на помощь гражданам России, а также предпринимателям, отметил президент РФ. Также он издал распоряжение, согласно которому правительство страны должно разработать до 30 апреля пакет мер в рамках поддержки основных экономических секторов РФ.

Российские власти, в связи с распространением коронавируса нового типа, реализуют различные инициативы не только по борьбе с заболеванием, но и по поддержке населения и бизнеса, пострадавшего от последствий пандемии. Подобные меры направлены на стабилизацию социально-экономической обстановки в государстве.