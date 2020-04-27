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12:01   27 Апреля 2020
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Медики обнаружили у трехлетнего мальчика из Омска штамм COVID-19

Медики обнаружили у трехлетнего мальчика из Омска штамм COVID-19

Трехлетний ребенок из Омской области оказался в числе новых заразившихся коронавирусом. За его состоянием наблюдают врачи.

Медики из Омской области сообщили об увеличении количества заболевших коронавирусной инфекцией. Самому юному больному три года. Он оказался в числе инфицированных, после того как посетил местный аэропорт.

Всего в регионе еще девять новых случаев заражения. Трое больных пневмонией COVID-19 недавно вернулись из Москвы. Причины заболевания четверых неизвестны, но сейчас устанавливаются подробности. В группе риска находится 70-летняя пенсионерка, у которой оказался положительный анализ.

Омское отделение Роспотребнадзора напоминает гражданам о необходимости соблюдения режима самоизоляции. А также просит людей придерживаться рекомендаций ВОЗ.

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Автор: Яна Либерман
#ребенок #омск #коронавирус #COVID-19

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