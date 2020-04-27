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12:32   27 Апреля 2020
Ближнее зарубежье

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Обвинения в организации провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года, которые могут быть предъявлены адмиралу Военно-морских сил Украины (ВМСУ) Игорю Воронченко, станут свидетельством того, что Москва успешно реализует свой план по «захвату юга Украины»

Об этом говорится в заявлении членов «Морской экспертной платформы Украины», опубликованном на странице экс-представителя «президента Украины в АР Крым» Бориса Бабина в социальной сети Facebook.

В заявлении, которое цитирует информационный портал «ПолитНавигатор», в частности, говорится, что украинские правоохранительные органы могут обвинить Игоря Воронченко в организации провокации в Керченском проливе, когда туда при президенте Петре Порошенко были отправлены боевые катера для прорыва в Азовское море. По мнению оппонентов майданного режима, это было сделано для того, чтобы ввести в стране режима ЧП и продлить полномочия Порошенко на посту главы государства. Однако, если правоохранительные органы согласятся с такой трактовкой событий, это, по мнению представителей «Морской экспертной платформы Украины», нанесет огромный ущерб Военно-Морскому флоту страны – обезглавит и деморализует его.

На Украине рассказали, как Россия может вернуть Одессу

«Мы, представители «Морской экспертной платформы», заявляем, что намерения власти передать адмиралу Игорю Воронченко сообщение о подозрении в совершении государственной измены – это ни что иное, как политическая казнь над ним, а также над его военным и политическим руководством», — говорится в опубликованном заявлении.

Там же в заявлении отмечается, что запланированный в ноябре 2018 года проход украинских военных кораблей из Черного в Азовское море осуществлялся в полном соответствии с национальным законодательством Украины и международным правом.

«Обвинения адмирала Воронченко в государственной измене на основе событий, произошедших в Керченском проливе и Черном море в ноябре 2018 года, а именно – захвате российскими силовиками кораблей ВМС Украины в водах Черного моря после их неудачной попытки пройти Керченский пролив, может выдвигать лишь власть, которая ставит под сомнение законное право Украины свободный проход собственными морскими акваториями», — подчеркивают представители организации.

На Украине рассказали, как Россия может вернуть Одессу

При этом отмечается, что возбуждение дел против адмирала Воронченко и других «защитников» страны могут быть выгодны лишь Москве, так как они «ставят под сомнение законность сопротивления агрессору в целом», разрушают правовую позицию украинской стороны в международных арбитражных судах против России, и, к тому же, деморализуют личный состав Вооруженных сил Украины.

«Даже подготовка к объявлению подозрений уже нанесла огромный ущерб ВМФ Украины. Обезглавливание морских войск Украины и ее деморализация могут указывать на подготовку благоприятных обстоятельств для агрессии России с моря. Может быть, это сценарий «Одесса Наша» и разблокировки Северо-Крымского канала и рассматриваются в Кремле», — подчеркивается в публикации Бабина.

Данный пост Бабина в Facbook вызвал настоящую бурю среди пользователей. В многочисленных комментариях боевики АТО выражают энергичное согласие с позицией членов «Морской экспертной платформы» и призывают военнослужащих с оружием в руках устроить государственный переворот, чтобы отстранить от власти президента Владимира Зеленского и его команду.

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Автор: Александр Люблинский
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