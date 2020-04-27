В МИД назвали спекуляцией заявления арабских СМИ о российских военных в Ливии

Российские военнослужащие не задействованы в зоне боевых действий в Ливии. Такими словами МИД РФ прокомментировал публикации арабских СМИ об "уничтожении" 10 апреля оперативного управления ЧВК "Вагнера".

Российское министерство отметило, что достоверных данных о гражданах РФ, принимающих участие в боестолкновениях на территории Ливии и погибших в районе Салах-ад-Дин в указанные даты, не поступало. Об этом стало известно в понедельник, 27 апреля.

Ведомство назвало заявление СМИ "далеко не первой спекуляцией" на тему участиях "российских" ЧВК во внутриливийском конфликте. Цель подобных вбросов — создать ложное представление о том, что РФ якобы вмешалась в ливийский конфликт, открыто поддержав одну из враждующих сторон.

На самом деле Москва содействует прекращению огня и политическому урегулированию внутриливийского кризиса. Россия никогда не демонстрировала намерения поддерживать какую-либо из конфликтующих сторон, уточнили в МИД РФ.