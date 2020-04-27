Мишустин поручил подготовить предложения по отмене ограничений по коронавирусу

По мере улучшения ситуации можно рассмотреть поэтапную отмену ограничений на работу предприятий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава российского правительства поручил до конца недели подготовить предложения. В России за все время зарегистрировано более 87 тысяч пациентов с коронавирусом. За минувшие сутки зафиксировано 6198 новых случаев коронавируса. Пациенты госпитализированы в 84 регионах. Большое количество случаев заражения обнаружено в Москве и Московской области. Также лидерами по числе заболевших стали Нижегородская область, Дагестан и Петербург.

За сутки умерли 50 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Число выздоровевших увеличилось на 579 человек.