Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков рассказал о решении проблем с оснащением российских больниц

Песков рассказал о решении проблем с оснащением российских больниц

 Страховщики перечислили регионы РФ, где жители наиболее озадачены ситуацией с COVID-19

Страховщики перечислили регионы РФ, где жители наиболее озадачены ситуацией с COVID-19
Миронов просит признать ситуацию с COVID-19 форс-мажором и освободить россиян от долгов

Миронов просит признать ситуацию с COVID-19 форс-мажором и освободить россиян от долгов

 На Украине рассказали, как Россия может вернуть Одессу

На Украине рассказали, как Россия может вернуть Одессу
Коронавирус хоронит Кремниевую долину, ему помогает один человек

Коронавирус хоронит Кремниевую долину, ему помогает один человек

 Аналитик Соловейчик рассказал о мотивах Трампа ввести санкции против СП-2

Аналитик Соловейчик рассказал о мотивах Трампа ввести санкции против СП-2
Песков рассказал о решении проблем с оснащением российских больниц

Песков рассказал о решении проблем с оснащением российских больниц

 Страховщики перечислили регионы РФ, где жители наиболее озадачены ситуацией с COVID-19

Страховщики перечислили регионы РФ, где жители наиболее озадачены ситуацией с COVID-19
Миронов просит признать ситуацию с COVID-19 форс-мажором и освободить россиян от долгов

Миронов просит признать ситуацию с COVID-19 форс-мажором и освободить россиян от долгов

 На Украине рассказали, как Россия может вернуть Одессу

На Украине рассказали, как Россия может вернуть Одессу
Коронавирус хоронит Кремниевую долину, ему помогает один человек

Коронавирус хоронит Кремниевую долину, ему помогает один человек

 Аналитик Соловейчик рассказал о мотивах Трампа ввести санкции против СП-2

Аналитик Соловейчик рассказал о мотивах Трампа ввести санкции против СП-2
11:26   27 Апреля 2020
Политика

Мишустин поручил подготовить предложения по отмене ограничений по коронавирусу

Мишустин поручил подготовить предложения по отмене ограничений по коронавирусу

По мере улучшения ситуации можно рассмотреть поэтапную отмену ограничений на работу предприятий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава российского правительства поручил до конца недели подготовить предложения. В России за все время зарегистрировано более 87 тысяч пациентов с коронавирусом. За минувшие сутки зафиксировано 6198 новых случаев коронавируса. Пациенты госпитализированы в 84 регионах. Большое количество случаев заражения обнаружено в Москве и Московской области. Также лидерами по числе заболевших стали Нижегородская область, Дагестан и Петербург.

За сутки умерли 50 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Число выздоровевших увеличилось на 579 человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#россия #мишустин #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...