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11:05   27 Апреля 2020
Общество

В России за сутки скончались 50 пациентов с коронавирусом

В России за сутки скончались 50 пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом заявил, что за минувшие сутки зафиксировано 50 летальных случаев среди пациентов с подтвержденным коронавирусом.

За весь период в России скончались 794 человека. У них был подтвержден коронавирус, большинство обладали хроническими заболеваниями, осложняющими процесс лечения.

В России зарегистрировано более 87 тысяч зараженных коронавирусом. За минувшие сутки прирост составил 6198 новых случаев коронавируса. Пациенты были госпитализированы в 84 регионах. Большая часть зараженных была зафиксирована в российской столице. Также многие заболевшие обнаружены в Нижегородской области, Дагестане, Петербурге.

За сутки выздоровели 579 человек. Они выписаны из больницы после прохождения лечения и сдачи отрицательного теста на коронавирус.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #статистика #коронавирус

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