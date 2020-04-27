В России за сутки скончались 50 пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом заявил, что за минувшие сутки зафиксировано 50 летальных случаев среди пациентов с подтвержденным коронавирусом.

За весь период в России скончались 794 человека. У них был подтвержден коронавирус, большинство обладали хроническими заболеваниями, осложняющими процесс лечения.

В России зарегистрировано более 87 тысяч зараженных коронавирусом. За минувшие сутки прирост составил 6198 новых случаев коронавируса. Пациенты были госпитализированы в 84 регионах. Большая часть зараженных была зафиксирована в российской столице. Также многие заболевшие обнаружены в Нижегородской области, Дагестане, Петербурге.

За сутки выздоровели 579 человек. Они выписаны из больницы после прохождения лечения и сдачи отрицательного теста на коронавирус.