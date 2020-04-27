Вильфанд заявил, что 2020 год может войти в топ-5 самых жарких в истории

Этот год может войти в пятерку самых жарких, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Текущий год будет очень жарким, однако температурные рекорды не гарантированы, сообщил Роман Вильфанд. Вероятность того, что 2020 год войдет в пятерку самых жарких, составляет 99%, отметил он. То, что температура будет высокой — это безусловно, заявил научный руководитель Гидрометцентра России в беседе с РИА Новости.

Речь идет о температуре, которую измеряют в приземном слое воздуха на расстоянии двух метров от поверхности земли, пояснил Роман Вильфанд. Сейчас климатологи ожидают рекордов от каждого следующего пятилетия. Уже пять пятилетий подряд температура воздуха повышается, пишет телеканал "360".

Ранее ученые из американского Национального управления по исследованиям океана и атмосферы (NOAA) пришли к выводу, что этот год будет самым жарким в истории. Вероятность подобного, по словам специалистов, составляет 75%. Однако на 99,9% они уверены, что этот год войдет в пятерку самых теплых.