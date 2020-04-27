Путин распорядился разработать меры по снижению первого взноса по ипотеке

Правительство России до 20 мая должно разработать меры по снижению размера первоначального взноса по ипотеке для семей с детьми. Такое поручение дано президентом РФ Владимиром Путиным.

Таким образом, минимальный взнос при покупке жилья в кредит для россиян с детьми может составить 15% от его стоимости.

Ранее глава государства также анонсировал льготную ипотечную программу для всех россиян. Ее начнут предоставлять с мая по ноябрь текущего года. В рамках этой программы приобрести жилье в кредит можно будет по ставке 6,5% годовых. Первоначальный взнос в этом случае составляет 20% от цены приобретаемой недвижимости.