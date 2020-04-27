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Путин распорядился разработать меры по снижению первого взноса по ипотеке

Путин распорядился разработать меры по снижению первого взноса по ипотеке

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10:41   27 Апреля 2020
Политика

Путин распорядился разработать меры по снижению первого взноса по ипотеке

Путин распорядился разработать меры по снижению первого взноса по ипотеке

Правительство России до 20 мая должно разработать меры по снижению размера первоначального взноса по ипотеке для семей с детьми. Такое поручение дано президентом РФ Владимиром Путиным.

Таким образом, минимальный взнос при покупке жилья в кредит для россиян с детьми может составить 15% от его стоимости.

Ранее глава государства также анонсировал льготную ипотечную программу для всех россиян. Ее начнут предоставлять с мая по ноябрь текущего года. В рамках этой программы приобрести жилье в кредит можно будет по ставке 6,5% годовых. Первоначальный взнос в этом случае составляет 20% от цены приобретаемой недвижимости.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #ипотека #первый взнос

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