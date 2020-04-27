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10:25   27 Апреля 2020
Общество

Депутат Нилов выступил против переноса майских праздников из-за самоизоляции

Депутат Нилов выступил против переноса майских праздников из-за самоизоляции

Идея переноса майских праздников может создать дополнительную нагрузку на экономику России, сообщил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Из-за коронавируса гражданам РФ придется отказаться от традиционных выходных с 1 по 5 мая. Переносить праздники и устраивать дополнительные выходные неправильно, считает слуга народа. По его мнению, перенос может сказаться и на экономике страны, передают РИА Новости.

Перенос майских праздников не нужен, поскольку это не просто выходные, а памятные дни и за каждым из них стоит историческое событие, считает член комитета по труду и социальной политике Ольга Павлова. Она также выразила мнение, что подобные действия могут нанести экономический ущерб России.

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова выразила надежду, что Россия сможет избежать пика заболеваемости коронавирусной инфекцией. По ее мнению, чтобы сохранить здоровье граждан и избежать вспышки заболевания коронавирусом, важно продолжать соблюдать режим самоизоляции до окончания снятия всех ограничений, сообщает телеканал "360".

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Автор: Яна Либерман
#рф #гд #коронавирус

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