Путин призвал использовать опыт времен Второй мировой войны для ответов на новые вызовы

Человечество столкнулось с новыми вызовами и угрозами, которые возможно преодолеть при помощи активного международного сотрудничества. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

С такими приветственными словами глава государства обратился к организаторам выставки "Сталин-Черчилль-Рузвельт: совместная борьба с нацизмом".

Путин подчеркнул, что в сложившихся условиях необходимо в полной мере использовать опыт международного сотрудничества, который накоплен еще со времен Второй мировой войны.