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10:20   27 Апреля 2020
Политика

Путин призвал использовать опыт времен Второй мировой войны для ответов на новые вызовы

Путин призвал использовать опыт времен Второй мировой войны для ответов на новые вызовы

Человечество столкнулось с новыми вызовами и угрозами, которые возможно преодолеть при помощи активного международного сотрудничества. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

С такими приветственными словами глава государства обратился к организаторам выставки "Сталин-Черчилль-Рузвельт: совместная борьба с нацизмом".

Путин подчеркнул, что в сложившихся условиях необходимо в полной мере использовать опыт международного сотрудничества, который накоплен еще со времен Второй мировой войны.

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Автор: Борис Нестеров
#путин #сотрудничество #коронавирус

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