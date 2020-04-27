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В России за сутки скончались 50 пациентов с коронавирусом

 Количество случаев коронавируса в РФ за сутки увеличилось на 6198

Количество случаев коронавируса в РФ за сутки увеличилось на 6198
Путин распорядился разработать меры по снижению первого взноса по ипотеке

Путин распорядился разработать меры по снижению первого взноса по ипотеке

 Путин призвал использовать опыт времен Второй мировой войны для ответов на новые вызовы

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10:16   27 Апреля 2020
Политика

Песков: Россия не будет урезать индексацию пенсий в 2021 году

Песков: Россия не будет урезать индексацию пенсий в 2021 году

Правительство РФ сообщило об особенностях распределения расходов в 2021 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поведал об индексации пенсий на территории России.

Дмитрий Песков сообщил, что вне зависимости от ситуации с пандемией коронавируса Россия не будет урезать социальные расходы. Пресс-секретарь президента РФ упомянул, что индексация пенсий состоится в 2021 году.

Правительство России подчеркнуло необходимость заботиться о пенсионерах, особенно в текущей ситуации с коронавирусной инфекцией. Оперативный штаб опубликовал новые данные о COVID-19 в Сети. Власти рекомендуют соблюдать режим самоизоляции на всей территории страны.

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Автор: Яна Либерман
#песков #пенсии #индексация

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