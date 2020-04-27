Песков: Россия не будет урезать индексацию пенсий в 2021 году

Правительство РФ сообщило об особенностях распределения расходов в 2021 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поведал об индексации пенсий на территории России.

Дмитрий Песков сообщил, что вне зависимости от ситуации с пандемией коронавируса Россия не будет урезать социальные расходы. Пресс-секретарь президента РФ упомянул, что индексация пенсий состоится в 2021 году.

Правительство России подчеркнуло необходимость заботиться о пенсионерах, особенно в текущей ситуации с коронавирусной инфекцией. Оперативный штаб опубликовал новые данные о COVID-19 в Сети. Власти рекомендуют соблюдать режим самоизоляции на всей территории страны.